أحمد مرتضى: أتمنى نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك.. ونتحفظ على موعد لقاء الحدود

يتمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ينجح ناديه وغريمه التقليدي الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وأن تقام المباراة في مصر.

ويواجه الزمالك منافسه الرجاء فيما يلتقي الأهلي مع نظيره الوداد في نصف النهائي.

وقال أحمد مرتضى لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "أتمنى أن يصل الأهلي والزمالك للنهائي وأن تقام المباراة في مصر".

وتابع "ثم أتمنى أن يتوج الزمالك باللقب".

وعن السفر للمغرب للقاء الرجاء قال: "سنسافر بطائرة خاصة ويترأس البعثة إسماعيل يوسف وكل أعضاء مجلس الإدارة سيسافرون عدا رئيس النادي مرتضى منصور".

وتوجه أحمد مرتضى برسالة لاتحاد الكرة قائلا: "نطالب مساعدة اتحاد الكرة، نحن نمثل مصر مع الأهلي، لا يوجد أي داع للتعنت مع الفريقين قبل المباريات الهامة، نحتاج بعض السلاسة في تحديد مواعيد المباريات".

وتابع "نتحفظ على موعد لقاء حرس الحدود قبل أيام قليلة من لقاء الرجاء".

ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود في 12 أكتوبر قبل 6 أيام من لقاء الرجاء في المغرب.

وعن مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق قال: "مؤمن زكريا رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده وانتقل للأهلي ولم يهرب من النادي، نعم حدثت بعض المشاكل الصغيرة لكنه لم يهرب، أدعوه أن يتماسك ويتعافى ليعود للملاعب سريعا".

وأكمل "أتمنى أن نقيم ودية بين الأهلي والزمالك من أجل مؤمن".