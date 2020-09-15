لامبارد: أحببت ما قدمه فيرنر وسعيد بكيبا.. وهدف ريس جيمس جاء في وقت مثالي

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بأداء لاعبيه في انتصارهم الأول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على برايتون بثلاثة أهداف لهدف.

وقال لامبارد عقب المباراة: "أنا سعيد بكيبا، لقد رأيته يتحلى بالثقة هو حار مرمانا وأنا سعيد به، وإن أتينا بحارس آخر فهذا لأننا اعتدنا على المنافسة دائما في تشيلسي".

وعن اللقاء قال: "أعتقد إننا كنا جيدين، أحببت طريقة العمل وإن تذكرنا إننا كنا مع بعضنا بعض كاملين لأربعة أيام فقط فهذا يوضح لنا كل شء، ومن الصعب أن ينظهر الانسجام في أول لقاء".

واستدرك "لكننا أظهرنا رغبتنا في الفوز في لقاء ربما كنا سنفقد فيه نقاطا في الموسم الماضي".

وعن مهاجم الفريق الجديد تيمو فيرنر قال: "لقد كنت سعيدا به أعرف إمكانياته جيدا وما سيقدمه للفريق، والطريقة التي لعب بها كانت جيدة".

أما عن هدف ريس جيمس الصاروخي قال لامبارد: "هدف ريمس جيمس كان رائعا هو يمتلك خاصية التسديد بداخلة ونحاول أن نجعله يتقدم لأماكن يمكن أن يشكل فيها خطرا على الخصم".