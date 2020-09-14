كرة سلة - فوز سيدات سبورتنج على الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري

حققت سيدات سبورتنج لكرة السلة الفوز على الأهلي في أولى مباريات نهائي دوري السوبر.

ويقام نهائي دوري السوبر للسيدات بنظام Best Of 3 أي أن الفريق الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وتغلب سبورتنج على الأهلي بنتيجة 83-67، وكان الشوط الأول المتكون من فترتين قد انتهى بتقدم الأهلي 39-30 قبل أن يعود سبورتنج للتألق في الشوط الثاني.

وتقام المباراة المقبلة بعد غد الأربعاء بين الفريقين على صالة 6 أكتوبر.

ويحتاج سبورتنج الفوز على الأهلي يوم الأربعاء من أجل حسم اللقب دون مباراة فاصلة.

أما الأهلي في حالة الفوز يوم الأربعاء فيتم اللجوء لمباراة فاصلة مساء الجمعة لتحديد بطل الدوري.

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