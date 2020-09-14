كرة سلة - فوز سيدات سبورتنج على الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

حققت سيدات سبورتنج لكرة السلة الفوز على الأهلي في أولى مباريات نهائي دوري السوبر.

ويقام نهائي دوري السوبر للسيدات بنظام Best Of 3 أي أن الفريق الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وتغلب سبورتنج على الأهلي بنتيجة 83-67، وكان الشوط الأول المتكون من فترتين قد انتهى بتقدم الأهلي 39-30 قبل أن يعود سبورتنج للتألق في الشوط الثاني.

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وتقام المباراة المقبلة بعد غد الأربعاء بين الفريقين على صالة 6 أكتوبر.

ويحتاج سبورتنج الفوز على الأهلي يوم الأربعاء من أجل حسم اللقب دون مباراة فاصلة.

أما الأهلي في حالة الفوز يوم الأربعاء فيتم اللجوء لمباراة فاصلة مساء الجمعة لتحديد بطل الدوري.

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