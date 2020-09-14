أيمن المزين لـ في الجول: اتخذت قرار رحيلي عن طنطا قبل مواجهة أسوان.. الوعود لم تنفذ

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 21:47

كتب : هاني العوضي أحمد شاكر

أيمن المزين - طنطا

كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن قراره بالرحيل عن قيادة الفريق للمرة الثانية رغم عودته الأسبوع الماضي.

وكان المزين قد عاد لقيادة طنطا بعد رحيل أحمد سامي المنتقل لقيادة سموحة.

وقال المزين لـ FilGoal.com: "اتخذت قراري بالرحيل منذ يومين، معي متعلقاتي الشخصية ولن أعود إلى طنطا حتى ولو كنت تغلبت على أسوان".

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وخسر طنطا أمام أسوان بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 27 ليواصل طنطا تذيله للترتيب.

وأضاف "عدت بناء على وعود لكنها لم تنفذ، وللاعبين مستحقات متأخرة لم يحصلوا عليها".

وتابع "بعيدا عن المستحقات المتأخرة لم يتم وضع حافز للاعبين في مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز".

وواصل "لم أترك الملعب بعد الهدف الرابع لأسوان بل قررت الخروج بعد رفع الحكم الرابع للوقت المحتسب بدل من الضائع، ولا يوجد أي حافز للفريق ليلعب من أجله".

وأتم تصريحاته "منذ يومين وأنا حسمت قراري بعدم العودة مجددا وأن تكون مواجهة أسوان هي الأخيرة لي مع الفريق حتى لو تمسكت الإدارة بي هذا قرار نهائي".

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