تيليجراف: ليفربول يخسر 17 مليون جنيه استرليني بسبب تبعات فيروس كورونا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول أكبر خسائر مالية بسبب فيروس كورونا وسط أندية الدوري الإنجليزي، حسب جريدة تيليجراف.

وأوضح تقرير تيليجراف أن ليفربول سيفقد 17 مليون جنيه استرليني من عائدات البث التلفزيوني الموسم الماضي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا.

وكان ليفربول سيحصل على 161.1 مليون جنيه استرليني لولا الوباء الذي حل على العالم في بدايات 2020.

أخبار متعلقة
وكيله: ليفربول يرغب في استمرار جروجيتش مدرب دورتموند: سانشو مستمر معنا مدرب وست بروميتش: حصلنا على توقيع إيفانوفيتش روبرتسون: أتمنى أن يستمر الصراع مع ترينت على صناعة الأهداف لفترة طويلة

ومن المتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 143.8 مليون جنيه استرليني عندما يتم دفع هذه المبالغ خلال الموسمين المقبلين.

زملاء محمد صلاح أنهوا 30 عاما من الانتظار وتوجوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع لم يستمر طويلا مع مانشستر سيتي.

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

ليفربول محمد صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
الـ 42 يتأجل.. الشناوي ينقذ الأهلي أمام الاتحاد 13 دقيقة | مصر
صدارة +97.. انتصار قاتل لـ الهلال أمام باختاكور في أبطال آسيا 42 دقيقة | آسيا
أيمن المزين لـ في الجول: اتخذت قرار رحيل عن طنطا قبل مواجهة أسوان.. الوعود لم تنفذ ساعة | الدوري المصري
6 دقائق تكفي.. ولفرهامبتون يصعق شيفيلد في فوز لم يحدث منذ 1976 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيجابية عينة علي لطفي وياسر إبراهيم بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - برايتون (1) (3) تشيلسي.. جووووووووول زووما 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي – كيبا أساسي.. وظهور أول لـ فيرنر وهافيرتز أمام برايتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أبطال آسيا – الأهلي يخطف فوزا قاتلا على الشرطة 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك