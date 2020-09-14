تيليجراف: ليفربول يخسر 17 مليون جنيه استرليني بسبب تبعات فيروس كورونا

يواجه ليفربول أكبر خسائر مالية بسبب فيروس كورونا وسط أندية الدوري الإنجليزي، حسب جريدة تيليجراف.

وأوضح تقرير تيليجراف أن ليفربول سيفقد 17 مليون جنيه استرليني من عائدات البث التلفزيوني الموسم الماضي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا.

وكان ليفربول سيحصل على 161.1 مليون جنيه استرليني لولا الوباء الذي حل على العالم في بدايات 2020.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 143.8 مليون جنيه استرليني عندما يتم دفع هذه المبالغ خلال الموسمين المقبلين.

زملاء محمد صلاح أنهوا 30 عاما من الانتظار وتوجوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع لم يستمر طويلا مع مانشستر سيتي.

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ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.