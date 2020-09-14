عضو مجلس إدارة الزمالك: تأجيل مباريات دوري الأبطال في مصلحتنا لكثرة الإصابات

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 17:01

كتب : FilGoal

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قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك إن قرار تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يصب في مصلحة الفريق نتيجة لكثرة الإصابات بين صفوفه.

وصرح أنور عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "القرار يصب في مصلحة الزمالك نتيجة لكثرة الإصابات في صفوف الفريق".

وأوضح "اعترضنا في البداية على قرار التأجيل لأن الزمالك كان كامل العدد، ووصل الفريق لمستوى بدني عال، ولم يكن يعاني من نفس الكم الحالي من الإصابات".

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وأشار عضو مجلس الزمالك "قرار اللجنة الخماسية بضغط مباريات الدوري لإنهاء المسابقة مبكرا هو السبب في زيادة عدد المصابين".

وواصل حمادة أنور "كنا ضد استكمال الدوري لأنه لن يكون في مصلحة الأهلي والزمالك وبيراميدز".

واستطرد "لولا استعانة باتريس كارتيرون بعدد من اللاعبين الشباب وتصعيدهم للفريق الأول، لما وجد الزمالك لاعبين يخوض بهم باقي مباريات الدوري".

وأتم تصريحاته "الزمالك يسعى للفوز بكل مبارياته القادمة ليحافظ على المركز الثاني في ظل وجود منافسة قوية من بيراميدز".

وأعلن كاف كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق تأجيل مواجهات دوري أبطال إفريقيا في الدور نصف النهائي، ليقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر، فيما يقام الإياب في مصر يومي 23 و24 أكتوبر.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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