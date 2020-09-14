وكيله: ليفربول يرغب في استمرار جروجيتش

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 16:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني

سيبقى ماركو جروجيتش لاعب وسط ليفربول مع ناديه ولن ينضم إلى هيرتا برلين لموسم جديد على سبيل الإعارة، حسبما أعلن وكيله.

وارتدى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا قميص برلين في الموسمين الأخيرين على سبيل الإعارة.

وقال فالي رمضاني وكيل اللاعب الصربي لجريدة كيكر الألمانية: "ليفربول يريد الاحتفاظ بماركو جروجيتش".

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وأضاف "يمكن أن يتغير ذلك في يناير على أقرب تقدير".

وأفادت تقارير إنجليزية أن أندية عديدة تدرس ضم لاعب وسط ليفربول، مثل أينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ وأتالانتا وكريستال بالاس وأستون فيلا إلى جانب هرتا برلين.

وشارك جروجيتش في 31 مباراة لهيرتا الموسم الماضي، حيث سجل 4 أهداف.

انضم اللاعب الدولي في الأصل إلى ليفربول من نادي ريد ستار بلجراد في يناير 2016، وعاد إليهم على الفور على سبيل الإعارة ، ولعب 14 مباراة مع الريدز.

وقضى اللاعب الصربي فترة ناجحة مع كارديف سيتي في عام 2018 على سبيل الإعارة.

ماركو جروجيتش ليفربول
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