مدرب دورتموند: سانشو مستمر معنا

يثق لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند في بقاء نجمه جادون سانشو في الموسم الجديد رغم اهتمام العديد من الفرق بضمه.

وقال فافر في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية: "نحن بحاجة إلى سانشو بلا شك، الجميع سعداء لأنه سيبقى".

وأضاف "لا نحتاج إلى التحدث طويلاً عن مميزاته فهي رائعة. إنه يسجل ويصنع الكثير من الأهداف ويمكنه في كثير من الأحيان أن يحدث الفارق".

وشدد المدرب السويسري "لكن هناك بعض التفاصيل التي يحتاج سانشو إلى تحسينها. هذا أمر طبيعي تمامًا بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 20 عامًا".

كان سانشو قد أوضح قبل أيام أنه يتعامل مع وضعه الحالي والضوضاء المثارة حوله في سوق الانتقالات بكل هدوء.

وصرّح سانشو: "بالنسبة لي فإن التطور بشكل يومي هو أمر مهم، وكذلك أن أُبقي الابتسامة مرسومة على وجهي وأكون سعيدا".

وأضاف عبر موقع SoccerBible: "لا أهتم بكل الضوضاء حولي وتلك الأمور، أفضّل الانطواء ومواصلة التركيز على التطور يوميا".

وتابع: "أحاول عدم الالتفات إلى الإعلام، لأني أعتقد أن التركيز مع الإعلام سيجعلك تنجرف، وهذا يؤثر على اللاعبين".

وأتم: "الأهم بالنسبة لي هو عدم التركيز على هذه الأمور وأن أركّز على تقديم أفضل ما لدي في الملعب، خصوصا أثناء التدريبات".

وكان اسم سانشو قد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد لمدة أشهر طويلة، قبل أن يغلق بروسيا دورتموند الباب في وجه الشياطين الحمر.

مايكل زورك المدير الرياضي لـ دورتموند صرّح قبل حوالي أسابيع: "نخطط لاستمرار سانشو مع فريقنا في الموسم الجديد، وهذا القرار نهائي".

وأضاف "أعتقد أن هذا يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة باللاعب".

وأتم تصريحاته "في الصيف الماضي عدلنا عقد اللاعب ليتناسب مع تطور مستواه معنا، وفي هذا السياق مددنا تعاقده حتى موسم 2023".

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 13 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين.