روبرتسون: أتمنى أن يستمر الصراع مع ترينت على صناعة الأهداف لفترة طويلة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

أندي روبرتسون - بوكايو ساكا - ليفربول - أرسنال

يتمنى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن يستمر صراعه مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد على صناعة أهداف أكثر لموسم جديد.

صنع روبرتسون الموسم الماضي 12 هدفاً، إلا أن ترينت تفوق عليه بفارق هدف، قبل أن يفتتح الاسكتلندي منافسة الموسم الجديد بصناعة هدف في اللقاء الافتتاحي للدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الموسم طويل، سنرى كيف ستكون الأمور هذه المرة، كلانا يخوض هذه المسابقة لتحقيق أفضل النتائج".

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وأضاف "في الموسمين الأخيرين نقلنا أرقام صناعة الأهداف لأعداد جديدة تماماً بالنسبة للاعبي الدفاع".

وواصل قائد منتخب اسكتلندا "لقد كسر ترينت الرقم القياسي الذي ظل صامداً لسنوات ثم كسر رقمه الخاص وكان مذهلاً".

وتقدم روبرتسون مبكراً في منافسته السنوية مع زميله ترينت ألكسندر-أرنولد، بصناعته هدف لفيرجيل فان دايك في الفوز على ليدز يونايتد 4-3 بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وتابع "نحن نحب صناعة الفرص ونأمل أن نستمر في هذا خلال الموسم الجاري. هذا الأمر جزء من طريقة لعبنا ويسعدنا كثيراً. قد يستمر الأمر طويلاً، لكن الوقت هو من سيخبرنا".

وأتم "من الواضح أنه سيكون من الصعب مواصلة هذه الأرقام، ولكن هذا هو هدفنا ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك".

أندي روبرتسون ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول
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