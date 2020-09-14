مباشر في الدوري - الحدود (1) - (2) المصري.. انتصار قاتل للفريق البورسعيدي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة حرس الحدود وضيفه المصري ضمن مباراة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

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نهاية المباراة بانتصار قاتل للمصري بهدفين لهدف.

د. 90+3: جوووول هدف قاتل للمصري عن طريق أوستن أوموتو.

د.63 تسديدة قوية للغاية من محمد جابر لاعب المصري تبعدها العارضة وتنقذ الحدود من هدفا ثانيا.

د.60 جووول ركنية من فريد شوقي يوجهها محمود وداي في الشباك، التعادل.

د.57 تمريرة رائعة من طيارة إلى عمر كمال الذي يسدد بقوة لكن السعدني يتألق مرة أخرى.

د.56 السعدني ينقذ فرصة وتسديدة خطيرة للغاية للمصري

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.36 خطييييرة انفراد من شرويدة وأحمد مسعود يتألق ويبعد الهدف الثاني.

د.31 تمريرة خطيرة للغاية تصل إلى أحمد ياسر الذي لم يجد إيقافها وسددها بعيدا عن المرمى.

د.27 جووووول انطلاق رائعة وعرضية من جريندو تصل إلى شرويدة الذي يسكنها الشباك ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

د.26 تسديدة قوية من إيزي إيميكا يتصدى لها حارس الحدود

د.09 خطأ فادح من عبد الرحمن زين مدافع المصري تصل الكرة إلى شرويدة الذي يحاول وضع الكرة من أعلى الحارس لكنها تمر بسلام.

المباراة تبدأ بعد قليل.