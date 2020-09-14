مدرب وست بروميتش: حصلنا على توقيع إيفانوفيتش

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 14:01

كتب : FilGoal

برانيسلاف إيفانوفيتش

قال سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون إن فريقه نجح في التعاقد مع برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي السابق.

وأكد بيليتش في مقابلة مع قناة Sportklub التلفزيونية "لقد وقع إيفانوفيتش بالفعل لوست بروميتش".

وأضاف "سيعزز فريقنا بخبرته الكبيرة".

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وكان إيفانوفيتش - 36 عاما - بلا فريق منذ انتهاء عقده مع زينيت سان بطرسبرج في بداية أغسطس.

في الآونة الأخيرة، ارتبط لاعب تشيلسي السابق أيضًا بالانتقال إلى إيفرتون.

ويمتلك إيفانوفيتش خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي الذي لعب له بين 2008 و2017، وخاض بقميصه 377 مباراة، وتوج معه بعشر بطولات، من ضمنها الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

ويجيد إيفانوفيتش اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن بنفس الكفاءة.

ويضم وست بروميتش في خط دفاعه كل من الدولي المصري أحمد حجازي، والنيجيري سيمي أجايي، والإيفواري سيدريك كيبري، والأيرلندي دارا أوشي، والإنجليزيين كايل بارتلي ودارنيل فورلونج.

وست بروميتش ألبيون
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