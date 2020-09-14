سبورت: كافاني عرض خدماته على برشلونة

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن المهاجم إدينسون كافاني عرض خدماته على فريق برشلونة في مكالمة هاتفية.

والتعاقد مع كافاني (33 عاما) لن يكلف أي مال نظرا لأن اللاعب المنتمي لأوروجواي ليس متعاقدا مع فريق في الوقت الراهن.

ويبحث برشلونة تدعيم صفوفه خاصة مع الرحيل المرتقب لمهاجمه لويس سواريز، الذي تقول تقارير إن قد ينتقل إلى يوفنتوس أو أتليتكو مدريد.

ورحل كافاني عن باريس في يوليو الماضي بعدما انتهت مدة عقده مع الفريق الفرنسي.

ولعب كافاني لباليرمو ونابولي وارتدى شعار باريس لسبع سنوات.

وتوج كافاني بـ22 لقبا مع باريس وفاز بكأس إيطاليا مع نابولي وحصل على كوبا أمريكا 2011 مع أوروجواي.

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