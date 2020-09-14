لامبارد: تصريحات كلوب؟ مسلية قليلا.. فان دايك وأليسون وماني وصلاح أتوا بأموال كبيرة أيضا

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه وجد تعليقات يورجن كلوب مدرب ليفربول على سوق انتقالات فريقه مسلية بعض الشيء، مشيرا إلى أن المدرب الألماني وفريقه صرفوا أموالا لانتداب الفريق الحالي للحمر كذلك.

وصرح لامبارد حسبما نقلت شبكة "بي بي سي" قائلا: "كنت أقل إنزعاجا مما قاله، في الحقيقة وجدتها مسلية قليلا".

وأضاف "إنها قصة رائعة لنادي طيلة 4 أعوام ونصف العام أو خمسة، خلال المدة التي تواجد بها يورجن كلوب مع النادي، والتي نجح خلالها في انتداب لاعبين على أعلى مستوى".

وواصل "يمكنك أن تشاهد لاعبي ليفربول تجد فان دايك واليسون وفابينيو ونابي كيتا وماني وصلاح، وجميعهم أتوا بأسعار كبيرة".

وأكمل "والشيء الذكي الذي فعلوه حقا هو الإيمان بمدربهم والنظام الذي لعب به لسنوات عديدة، إنها قصة رائعة، لكنا قصة شهدت صرف الأموال على اللاعبين".

وأتم "ما فعلنا هو أننا عدنا بعد الإيقاف وحاولنا أن نقيم الوضع ونتطور".

وصرف تشيلسي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف بعد حرمان الفريق من سوق الانتقالات لنافذتين، ليضم كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وحكيم زياش ومالانج سار وتياجو سيلفا وكزافييه مبويامبا.

وعلق كلوب خلال الأسبوع الماضي على ذلك قائلا إن فريقه لديه نهج مختلف عن الأندية التي تمتلكها دول من "القلة الحاكمة".