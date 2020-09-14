تليجراف: مانشستر يونايتد مهتم بـ بيريسيتش

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد بإيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان مانشستر يونايتد

ويبحث فريق الشياطين الحمر عن بدائل في سوق الانتقالات لجيدون سانشو لاعب دورتموند الذي فشل النادي الإنجليزي في انتدابه.

ولعب الكرواتي بيريسيتش (31 عاما) معارا من إنتر إلى بايرن ميونيخ في الموسم المنصرم وتوج مع الأخير بالدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد بيريسيتش، لاعب دورتموند وفولفسبورج السابق، مع إنتر إلى 2022.

وقالت تقارير إن بايرن يريد الحصول على بيريسيتش من إنتر بشكل نهائي، ويرغب توتنام أيضا في ضم اللاعب.

وشارك بيريسيتش في 35 مباراة بالموسم الماضي وسجل 8 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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