سولشاير يوضح أسباب إعجابه بما قدمه فان دي بيك وهندرسون أمام أستون فيلا

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أسباب إعجابه بما قدمه الثنائي الجديد دوني فان دي بيك ودين هندرسون في المواجهة الودية ضد أستون فيلا استعدادًا للموسم الجديد.

يونايتد الذي يخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، خسر من أستون فيلا بهدف وديا.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المباراة لم تخل من الإيجابيات، فعلى سبيل المثال، قدم دين هندرسون أداءً جيدًا ولعب كأنه يحرس مرمانا منذ وقت طويل".

وأضاف "دوني كان اللاعب الأبرز في وسط الملعب. إنه يجيد خلق المساحات، ويتميز بتحركاته الرائعة، وأنا سعيد جدًا بما قدمه في المباراة".

وتابع المدرب النرويجي "لقد تدرب الفريق لأسبوعين فقط، والآن يتبقى أسبوع واحد قبل بداية الموسم بالنسبة لنا.

واستدرك "بالطبع سيساعدنا ذهابنا بعيدا في الدوري الأوروبي، لأن اللاعبين الذين شاركوا معنا في البطولة حتى منتصف أغسطس لن يكونوا في حاجة إلى القيام بالكثير من العمل، ولا ننسى أن البعض منهم لعبوا مع منتخبات بلادهم أيضًا".

وأتم "نتوقع أن يجهز المزيد من اللاعبين للعب الأسبوع القادم. بعض اللاعبين الدوليين حصلوا على دقائق للعب أمام أستون فيلا وسنرحب بعودة المزيد".

ويلعب يونايتد مباراته الأولى في الدوري ضد كريستال بالاس السبت ضمن الجولة الثانية، وذلك بعدما تأجلت له مباراة الجولة الأولى بسبب مشاركته حتى وقت متأخر من الموسم المنصرم في بطولة الدوري الأوروبي.