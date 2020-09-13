مؤتمر كارتيرون: لاعبو الزمالك أبطال.. وأشعر بالضيق الشديد من تأجيل دوري الأبطال

وصف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لاعبي فريقه بـ"الأبطال" بسبب عدد المباريات التي خاضها الفريق خلال توقيت قصير.

الزمالك انتصر على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "لاعبو الزمالك أبطال. خاضوا 11 مباريات في 37 يوما، أكثر فريق في العالم لعب هذا الكم من المباريات في تلك المدة القصيرة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "فخور للغاية بلاعبي الزمالك، تلك المجموعة هي نفسها التي حصدت لقب السوبر المصري والإفريقي ووصلت نصف نهائي دوري الأبطال. فخور للغاية بهم".

وتابع "واجهنا صعوبات في الجانب البدني خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن روح وقلب المجموعة جعلتنا ننتصر".

وعن حراسة مرمى الفريق، قال كارتيرون "أعلم أن هناك ضغط من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حراسة المرمى، ولكنني لن أغير رأيي. نحن نمتلك 4 حراس مرمى أقوياء جدا".

وكشف "لم أحدد حتى الآن من سيكون الأساسي في لقاء دوري أبطال إفريقيا. أسير مباراة بمباراة والرباعية مستعد للمشاركة في أي وقت".

واعترف كارتيرون بعدم اعتماد فريقه بشكل جيد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، قائلا: "نعم هذا عيب لدينا ونسعى لتحسينه. لا نمتلك العديد من اللاعبين يسددون من خارج المنطقة وإمكانياتهم تكون باللعب على الأطراف أفضل ولكننا سنحسن هذا الأمر".

وتطرق كارتيرون للحديث عن تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال من جديد، قائلا: " كنا أكثر من نحتاج لتأجيل إفريقيا ولكننا لم نطلب ذلك ولذلك أشكر الفرق التي طالبت".

وأشار " لا أعرف هل طلبوا ذلك بسبب خوفهم أم ماذا، ولكنني لا أريد الآن الحديث عن بطولة إفريقيا".

ويرى مدرب الزمالك " كان من السهل للغاية إقامة دوري أبطال إفريقيا بنفس نظام دوري أبطال أوروبا، عن طريق جمع الفرق في بلد واحدة وإلغاء نظام الذهاب والإياب".

وكشف "أشعر بالضيق الشديد من تأجيل البطولة من جديد. هذا المرة يفقدها مذاقها الخاص وتحديدا لأننا أصبحنا في سوق انتقالات".

وشرح "في أي سوق انتقالات هناك من يأتي ومن يرحل وهناك من يصبح كل تفكيره في الانتقالات فقط، ولذلك كنت أتمنى عدم التأجيل من جديد وإقامة البطولة بنفس نظام دوري أبطال أوروبا".











































































هدف انتصار الزمالك جاء في الدقيقة 63 من لدغة مصطفى محمد.

ركلة ركنية نفذها محمد أوناجم ولمسها محمود حمدي "الونش" لتصل إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء والأخير يحولها بقوة وإتقان في الشباك.

مصطفى محمد وصل لهدفه الشخصي التاسع في الدوري هذا الموسم، كهداف للفارس الأبيض في البطولة، وتساوى مع سيف الدين الجزيري كثالث هداف للدوري بعد محمد شريف (10 أهداف - إنبي) وعبد الله السعيد (16 هدفا - بيراميدز).

ووصل الزمالك للنقطة 55 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 30 في المركز التاسع.