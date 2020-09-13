لدغة الهداف تنصر الفارس.. الزمالك يفوز على الإنتاج الحربي

انتصر فريق الزمالك على حساب نظيره الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

هدف انتصار الزمالك جاء في الدقيقة 63 من لدغة مصطفى محمد.

ركلة ركنية نفذها محمد أوناجم ولمسها محمود حمدي "الونش" لتصل إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء والأخير يحولها بقوة وإتقان في الشباك.

مصطفى محمد وصل لهدفه الشخصي التاسع في الدوري هذا الموسم، كهداف للفارس الأبيض في البطولة، وتساوى مع سيف الدين الجزيري كثالث هداف للدوري بعد محمد شريف (10 أهداف - إنبي) وعبد الله السعيد (16 هدفا - بيراميدز).

ووصل الزمالك للنقطة 55 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 30 في المركز التاسع.

video:1 رأسية مصطفى محمد تتقدم للزمالك أمام الانتاج الحربي 💥🏹⚽️ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/aqivjL9cUB — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 13, 2020

البداية

الفرنسي باتريس كارتيرون دفع بـ محمود جنش في حراسة المرمى بدلا من محمد أبو جبل.

أحمد عيد شارك كظهير أيمن وإسلام جابر كظهير أيسر، مع لعب إمام عاشور في وسط الملعب بجانب طارق حامد.

مصطفى محمد قاد الهجوم ومعه محمد أوناجم ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو".

على الجانب الآخر شارك باسم مرسي في خط هجوم الإنتاج الحربي بجانب محمد فييرا.

📋محمود جنش أساسي في تشكيل الزمالك ضد الإنتاج الحربي وإمام عاشور يجاور طارق حامد في وسط الملعب.#في_الدوري pic.twitter.com/kZvpwjYyM8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 13, 2020

المباراة بدأت بهدوء تام فلم تظهر أي فرص حقيقة على مرمى الفريقين. زيزو سدد ولكن بسهولة، وباسم مرسي كاد يستغل خطأ جنش.

وفي الدقيقة 25 سدد مصطفى فتحي تسديدة قوية ولكنها لم تجد طريق الشباك في فرصة هي الأولى للزمالك في اللقاء.

الفرصة الثانية للزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد ولكن رأسيته في الدقيقة 28 لم تهز الشباك، نفس حال فرصة أوناجم بعد مرور أكثر من نصف ساعة من أحداث اللقاء.

الشوط الثاني

الحال اختلف في الشوط الثاني، اللقاء أصبح أفضل والفرص ظهرت للجانبين.

الشباك اهتزت في الدقيقة 62 عن طريق مصطفى محمد من ضربة رأس قوية بعد لمسة الونش.

هدف هو الثاني على التوالي لمصطفى محمد بعدما نجح في هز شباك سموحة في لقاء الجولة الماضية.

بعد الهدف حصل إمام عاشور على بطاقة صفراء، ثم توالت التغييرات من جانب الفريقين.

شارك مصطفى الجمل وعلاء سلامة ومحمد رجب بدلا من أحمد دويدار وكريم لالا وباسم مرسي، للإنتاج الحربي.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 78 شارك حسام أشرف بدلا من مصطفى فتحي، واستمرت تغييرات مختار مختار فدفع بـ أحمد عفيفي بدلا من محمد فييرا وخالد جمال بدلا من عبد الرحمن أسامة.

في الزمالك، شارك عمر السعيد وكريم بامبو بدلا من مصطفى محمد ومحمد أوناجم الذي حصل على بطاقة صفراء ستجعله يغيب المباراة المقبلة في الدوري.

دقائق مثيرة

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع شهدت إثارة كبيرة لم تظهر طوال أحداث المباراة.

الإنتاج الحربي كاد يعدل النتيجة عن طريق محمد رجب ولكن جنش ودفاع الزمالك تكفلا بحماية مرمى الفريق.

وعلى الجانب ذاته كاد الزمالك أن يؤمن انتصاره بهدف جديد ولكن تسديدة حسام أشرف جاءت في يد عامر عامر.

فشلت محاولات الإنتاج في تعديل النتيجة، ولم تعزز الزمالك تقدمه، لتنتهي المباراة بلدغة مصطفى محمد.