انتهت الدوري الإنجليزي - وست بروميتش (0) (3) فوز أول للضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست بروميتش ألبيون وليستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويجلس أحمد حجازي لاعب مصر احتياطيا مع وست بروميتش.

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نهاية المباراة

ق. 82 ركلة جزاء جديدة لليستر سيتي. وجيمي فاردي يسجل الثااالث

ق. 74 جووول ثااني لليستر سيتي. جيمي فاردي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 72 ركلة جزاء لليستر سيتي بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

ق. 66 إصابة فاردي بعد تدخل مع سام جونسون حارس وست بروميتش.

ق. 59 هال روبسون كانو يشارك بدلا من كالوم روبنسون.

ق. 58 تصويبة من دينيس برايت تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

ق. 56 جووول أول لوست بروميتش. عرضية من دينيس برايت، قابلها تيموثي كاستانيي برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المواجهة

المباراة تنطلق في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة