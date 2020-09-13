بيرلو: أحتاج مهاجما في أسرع وقت ممكن

اعترف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس، بحاجته إلى انتداب مهاجم جديد للفريق.

يوفنتوس سحق نوفارا بخماسية نظيفة وديًا في الظهور الأول لـ بيرلو كمدرب للفريق.

وبعد المباراة علّق بيرلو قائلا: "أنا راضٍ عن الأداء".

وأضاف عبر سكاي إيطاليا: "تجمّعنا بالكامل يوم الخميس فقط، وبالتالي لم نمتلك سوى يومين للإعداد لهذه المباراة".

وواصل: "الفتية يعتادون على الأسلوب الجديد ويستمتعون، أمامنا موسم طويل".

وتابع: "قمنا بتجربة طرق لعب مختلفة، لعبنا بأربعة في خط الدفاع، وبثلاثة أيضا، إنها اختبارات من أجل مباراتنا الرسمية الأولى الأسبوع المقبل".

وأكمل: "أنا مدرب لـ يوفنتوس، ومن الطبيعي لأي مدرب في هذا المنصب أن يفوز بالدوري، أدرك أنه يجب عليّ الفوز، كنت لاعبا هنا وأعرف ذلك".

واعترف: "أحتاج إلى مهاجم في أسرع وقتٍ ممكن، لكن فترة الانتقالات لا تزال طويلة، هناك وقت لإتمام تعاقد".

وسافر جونزالو إيجوايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإتمام انتقاله إلى إنتر ميامي.

وأشاد بـ كريستيانو رونالدو الذي سجّل الهدف الأول في ولايته: "رونالدو يتحرك بانسيابية وهو جاهز لتقديم موسم عظيم".

وأتم: "أتمنى أن يُسمح للجمهور بالحضور، ليس من أجلنا فقط، بل من أجل كرة القدم".

ويبدأ يوفنتوس حملة حصد اللقب العاشر على التوالي في الدوري الإيطالي بمواجهة سامبدوريا يوم الأحد المقبل في تورينو.

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