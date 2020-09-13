لامبارد: كان علي التحدث مع فيرنر لأسبق ليفربول وسيتي

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 12:52

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - تشيلسي

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ما فعله لإقناع تيمو فيرنر بالانتقال إلى الفريق بدلا من الانضمام إلى ناد آخر مثل ليفربول ومانشستر سيتي اللذين اهتما بالحصول على المهاجم الألماني.

تيمو فيرنر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال نجم تشيلسي السابق في تصريحات صحفية:"حين تنافس ليفربول وسيتي عليك إقناع اللاعب بأنك الخيار الأفضل".

وواصل "كنت ذلك اللاعب في وقت ما، أحاول قدر الإمكان تسويق النادي حين أتحدث مع أي لاعب. بيتر (تشيك حارس مرمى تشيلسي السابق والمستشار الفني الحالي للنادي) يفعل ذلك أيضا بحكم منصبه".

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واستمر الإنجليزي "لاعب مثل فيرنر، أردناه بشدة. كان عليه أن يشعر بذلك. أحببت كل شيء قاله لي خلال محادثاتي معه، ونفس الشيء بالنسبة لكل اللاعبين. هذه المحادثة بين المدرب واللاعب مهمة جدا لأنه يجب أن تكون علاقتنا طيبة".

وأتم "أعتقد أننا سعداء بعدما حصلنا على لاعبين بهذا المستوى. هكذا حاولنا العمل. الآن المرحلة الثانية، أن تجعلهم يتأقلمون ويلعبون بأفضل مستوى لهم".

وأبرم تشيلسي تعاقدات مميزة استعدادا للموسم الجديد، فجلب حكيم زياش وفيرنر وكاي هافيرتز وتياجو سيلفا وبن شيلويل ومالانج سار وتخلى عن ألفارو موراتا وبيدرو وويليان.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه برايتون يوم الإثنين وبعد أسبوع يستضيف ليفربول حامل اللقب في قمة مرتقبة.

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