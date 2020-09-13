عمار حمدي: الأهلي طلب عودتي ولكنني أريد المشاركة أو الاحتراف

كشف عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي المعار لطلائع الجيش عن أن النادي الأحمر طلب عودته في الموسم المقبل.

عمار حمدي النادي : طلائع الجيش الأهلي

وقال عمار حمدي لقناة "أون تايم سبورتس 1": "الأهلي تحدث معي بشأن عودتي بعد مباراة الزمالك في الدوري، ولكنني قلت لهم إذا لم يكن لي دور أساسي مع الفريق فرغبتي هي الاحتراف خارج مصر لأنني امتلك عرضا من الدوري التركي لاستعارتي بنية البيع".

وأوضح "أتمنى أن يكون لي دور مع الأهلي في الموسم المقبل ولكنني أفضل الاحتراف خارج مصر لو لم أشارك مع الفريق، لأنني أرغب في التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو ونقلت هذه الرغبة لريني فايلر ولكنه لم يضمن لي اللعب".

وأكمل "شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي طلب مني المشاركة أساسيا حتى يكون لي دور في أولمبياد طوكيو".

وأتم "لا أريد الخروج معارا لفريق في الدوري المصري مر ة أخرى لو لم ألعب أساسيا مع الأهلي".

وشارك عمار حمدي مع الجيش في 7 مباريات هذا الموسم بعد انتقاله معارا في يناير الماضي.