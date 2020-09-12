لدغة زاها تمنح كريستال بالاس فوزا تاريخيا في افتتاح الدوري على ساوثامبتون

حقق كريستال بالاس الفوز في أول جولة من الدوري الإنجليزي على ضيفه ساوثامبتون بهدف دون رد.

فوز كريستال بالاس على ساوثامبتون على ملعبه "سيلهريست بارك" منح الفريق الأزرق رقما قياسيا يحدث لأول مرة في التاريخ وهو تحقيق الفوز على ملعبه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

هدف الفوز جاء بقدم المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة الكثير من الأحداث الساخنة بعد طرد كايل ووكر بيتيرز مدافع ساوثامبتون في الدقيقة 50، قبل أن يعود الحكم للفيديو ويلغي الطرد ويكتفي بإنذار الظهير الأيمن.

ثم سجل زاها الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يعود الـVAR ويؤكد عدم صحة الهدف.

كما تألق فيسنتي جوايتا حارس كريستال بالاس في المباراة بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة أمام لاعبي ساوثامبتون.

وحصد كريستال بالاس أول 3 نقاط في الدوري يحتل بهم المركز الثاني خلف أرسنال الذي فاز على فولام بثلاثية دون رد.