سكاي: تورينو يرفض التخلي عن بيلوتي لـ توتنام.. وشرط للتفكير في العرض

السبت، 12 سبتمبر 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

بيلوتي - تورينو

رفض تورينو إعارة قائده أندريا بيلوتي إلى صفوف توتنام لموسم واحد.

وحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي إيطاليا" فأن تورينو رفض عرضا بقيمة 50 مليون يورو لانتقال مهاجمه للديوك اللندنية.

وأضاف أنه إذا كان العرض إعارة مع إلزامية الشراء قد يفكر النادي في بيع هدافه.

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ويمتلك بيلوتي شرطا جزائيا للأندية الغير إيطالية بقيمة 100 مليون يورو، وينتهي تعاقد الدولي الإيطالي مع تورينو في يونيو 2022.

وسجل بيلوتي 92 هدفا وصنع 19 في 192 مباراة بقميص التورو.

كما سجل الدولي البالغ 26 عاما 9 أهداف بقميص منتخب إيطاليا في 28 مباراة ويتشارك خط هجوم الأتزوري مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ويبحث توتنام عن مهاجم يلعب دور البديل لـ هاري كين، وكان البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي على رادار الفريق اللندني.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام قد صرّح في المؤتمر الصحفي أمس قبل انطلاق الموسم: "نعم أحتاج لـ مهاجم جديد. النادي يعلم بأنني أحتاج لمهاجم جديد، وهم أيضا يريدون ذلك. هل سنحصل على واحد؟ أتوقع ذلك".

أندريا بيلوتي توتنام تورينو
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