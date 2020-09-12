المقاصة: متمسكون بـ إيهاب جلال.. ومحمد إبراهيم قيمته لا تقل عن 3 ملايين دولار

قال بكري سليم نائب رئيس مصر المقاصة إن ناديه متمسك بمدربه إيهاب جلال للاستمرار معه حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "هناك حالة كيمياء غريبة بيننا وبين إيهاب جلال لقد ساهم في تأهلنا من قبل لدوري أبطال إفريقيا".

وتابع "إيهاب لم يتحدث معنا بشأن عرض بيراميدز ولكننا متمسكون به".

وكان إيهاب جلال كشف في وقت سابق وجود مفاوضات من بيراميدز للتعاقد معه ولكنه أكد عدم نيته الاستعجال في الرد على العرض. (طالع التفاصيل)

وبسؤاله عن عرض الأهلي لمحمد إبراهيم لاعب الفريق أجاب "لم يتحدث معنا بشكل رسمي ولكنني أعرف أن هناك بعض الأندية مهتمة به ومنهم ناد سعودي كذلك".

وعن قيمة محمد إبراهيم أجاب "لا يقل عن قيمة رمضان صبحي، لا أقول نفس القيمة ولكننا نرى الأسعار حاليا".

وأتم "أعتقد أن قيمة محمد إبراهيم لن تقل عن مليوني أو ثلاثة ملايين دولار".