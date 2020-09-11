طائرة – الأهلي يتوج بالدوري للموسم الثالث على التوالي.. ورقم مُبهر لـ أحمد صلاح

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 19:47

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة طائرة

فاز الأهلي بالدوري المصري للكرة الطائرة للموسم الثالث على التوالي، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وحسم الأهلي اللقب بانتصاره على طلائع الجيش 3-1 بواقع 25\16 و23\25 و25\17 و25\18.

ليظفر الأهلي باللقب قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام الزمالك، بعد أن رفع رصيده إلى 60 نقطة من 21 مباراة.

ويعد هذا اللقب الخامس على التوالي لـ أحمد صلاح نجم الأهلي، إذ فاز بالدوري بقميص طلائع الجيش عامي 2016 و2017، قبل أن يشارك في حصد الأهلي ثلاثية متتالية أعوام 2018 و2019 و2020.

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