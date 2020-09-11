طائرة – الأهلي يتوج بالدوري للموسم الثالث على التوالي.. ورقم مُبهر لـ أحمد صلاح

فاز الأهلي بالدوري المصري للكرة الطائرة للموسم الثالث على التوالي، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وحسم الأهلي اللقب بانتصاره على طلائع الجيش 3-1 بواقع 25\16 و23\25 و25\17 و25\18.

ليظفر الأهلي باللقب قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام الزمالك، بعد أن رفع رصيده إلى 60 نقطة من 21 مباراة.

الأهلي يتوج بالدوري المصري لكرة الطائرة للموسم الثالث على التوالي قبل جولة على نهاية المسابقة، بفوزه على طلائع الجيش 3-1🦅🔴 pic.twitter.com/t725w4OhAG — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 11, 2020

ويعد هذا اللقب الخامس على التوالي لـ أحمد صلاح نجم الأهلي، إذ فاز بالدوري بقميص طلائع الجيش عامي 2016 و2017، قبل أن يشارك في حصد الأهلي ثلاثية متتالية أعوام 2018 و2019 و2020.

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