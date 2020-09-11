تقرير – زيدان يرحب ببيع ريجيلون إلى يونايتد بدون شروط من أجل بوجبا

رحب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ببيع مدافعه سيرجيو ريجيلون (23 عاما) إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بدون شروط وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية.

وقال التقرير إن مانشستر يونايتد غير راض عن إصرار ريال مدريد على وضع شرط إعادة شراء اللاعب بعد بيعه إلى الشياطين الحمر، لكن زيدان تدخل لتغيير الموقف.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان سيقنع ريال مدريد بالتخلي عن بند إعادة الشراء، لمساعدته بعد ذلك في الحصول على خدمات بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وتتبع مانشستر يونايتد صاحب الـ23 عاما لفترة طويلة، بقيادة مايك كورت رئيس القسم التقني في كشافي الفريق.

صاحب الـ23 عاما صنع هدف التعادل في انتصار فريقه السابق إشبيلية بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يتأهل للنهائي ويتوج بطلا على حساب إنتر ميلان.

ريجيلون أحد ناشئي ريال مدريد وقضى الموسم الماضي معارا لإشبيلية.

الظهير الأيسر الإسباني شارك بقميص إشبيلية في 38 مباراة خلال الموسم الماضي بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ريجيلون لعب بقميص الفريق الأول لريال مدريد في 22 مباراة وصنع 3 أهداف.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية، قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض بقيمة 25 مليون يورو لضم اللاعب، في حين أن تقارير قالت إن ريال مدريد يرغب في بيعه بمبلغ 30 مليون يورو.

في حين أن بوجبا صاحب الـ27 عاما جذب اهتمام زيدان لفترة طويلة للغاية، وحاول النادي ضمه طيلة الصيف الماضي.

وكان بوجبا قد صرح بأن "اللعب لـ ريال مدريد يعد بمثابة الحلم لأي لاعب كرة قدم" وذلك خلال فترة التوقف الدولي. (طالع التفاصيل)

وقالت تقارير إن ريال مدريد يتمنى الحصول على خدمات لاعب وسط فرنسا ولم ينف زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني رغبته في انتداب بوجبا.

ويلعب بوجبا في يونايتد منذ عام 2016 حين انتقل من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي العريق.

بوجبا لم يشارك كثيرا خلال الموسم الماضي مع يونايتد بسبب الإصابة، ولعب في 22 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وفي المجمل شارك النجم الفرنسي بقميص يونايتد في 164 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 32 هدفا وصنع 33 آخرين.