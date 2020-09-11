رسميا – حضور جماهيري جزئي في أول مباراتين بأرض فرانكفورت بالدوري الألماني

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 17:22

كتب : FilGoal

ملعب فرانكفورت

ستشهد أول مباراتين لـ أينتراخت فرانكفورت على أرضه في الدوري الألماني 2020\2021، حضورا جماهيريا جزئيا.

وأعلن النادي عن تلقيه موافقة قسم الصحة في مدينة فرانكفورت، بعد أن قدّم خطة كاملة للنظافة والتعقيم.

وبالتالي سيحضر 6500 مشجع في المباراة الواحدة، مما يعني شغل حوالي ثُمن السعة الإجمالية لملعب دويتش بانك بارك.

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وصرّح أدي هوتير المدير الفني لـ فرانكفورت تعليقا على هذه الأنباء: "إنها أنباء عظيمة، هذا أمر لم نفكر في احتمالية حدوثه قبل أسبوعين حتى. هذه هي البداية، وكل خطوة صغيرة في طريق العودة للحياة الطبيعية تعتبر قيّمة".

وتشمل هذه الموافقة مباراة أرمينيا بيلفيد مساء السبت 19 سبتمبر، وأيضا مواجهة أينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم يوم 3 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ولم تشهد الملاعب الألمانية أي حضور للجماهير من تفشي جائحة كورونا، بعكس الملاعب الفرنسية التي عرفت حضورًا جزئيا في نهائي الكأس ونهائي كأس الرابطة بنهاية الموسم الماضي.

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