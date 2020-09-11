التحفظ على صالح جمعة بعد اصطدام سيارته بعدة سيارات في منطقة الزمالك

تحفظت قوات الشرطة على صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بعد تسببه في أضرار كبيرة لعدة سيارات في شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك.

ويتواجد صالح جمعة حاليا في قسم قصر النيل، تمهيدا لعرضه على النيابة على خلفية الحادث.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، فقد وقع حادث تصادم بين سيارة صالح جمعة، وسيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وتبين من المعاينة تهشم السيارتين دون إصابات. (طالع مصدر الخبر)

وتبين من سؤال الشهود –حسب المصري اليوم- أن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارٍ تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

كان صالح جمعة قد خرج من معسكر مباراة الأهلي للقاء الإسماعيلي اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراة واحدة فقط بمختلف البطولات أمام المصري.

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