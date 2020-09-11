المقاصة: جلال أيقونة المدربين لنا.. وتلقينا عرضا مقابل 2 مليون دولار لـ محمد إبراهيم

إيهاب جلال هو أيقونة المدربين بالنسبة لمصر للمقاصة. هكذا يرى بكري سليم المدير التنفيذي للنادي.

قال بكري سليم في تصريحات لقناة النهار: "إيهاب جلال هو أيقونة المدربين بالنسبة لمصر للمقاصة والابن المفضل للنادي".

وأضاف "متمسكون باستمرار إيهاب جلال الموسم المقبل، وانتقاله إلى الزمالك كان خطأ لأنه لم يحصل على فترة إعداد كافية".

سليم واصل "محمد إبراهيم لاعب دولي ومن أبرز اللاعبين في مصر حاليا، وعروض انتقاله للأهلي أو بيراميدز غير رسمية لكن من وكلاء لاعبين".

وأتم "نترك محمد إبراهيم مقابل مليون دولار؟ تلقينا عرضا مقابل 2 مليون دولار، لكن ننتظر نهاية الموسم وعندما يبلغنا اللاعب برغبته سنجلس للتفاوض".

إيهاب جلال تولى تدريب مصر للمقاصة في شهر مارس الماضي قبل توقف مسابقة الدوري مباشرة خلفا لميدو.

صاحب الـ53 عاما قاد الفريق في 8 مباريات حتى الآن. فاز في 5 مباريات وتعادل مباراة وخسر مباراتين.

جلال قاد الفريق للمركز الثامن برصيد 30 نقطة بعدما كان ضمن مراكز الهبوط.

أما محمد إبراهيم فقد شارك هذا الموسم في 19 مباراة حتى الآن. سجل 4 أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة طنطا مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

video:1

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملا

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي