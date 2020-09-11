أحمد ياسر لـ في الجول: علي ماهر أحدث الفارق.. دائم الصراخ "هجوووم" وهذا ما نحتاجه

يرى أحمد ياسر مهاجم النادي المصري بأن علي ماهر مدرب الفريق الجديد أحدث الفارق مع اللاعبين.

المصري حقق الفوز الأول منذ فبراير الماضي على حساب بيراميدز مساء أمس الخميس بهدف مقابل لا شيء.

وقال أحمد ياسر في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "علي ماهر أحدث الفارق لدينا وأعاد ثقتنا في أنفسنا مرة أخرى".

وأضاف "دائما كان يتحدث مع جميع اللاعبين في جلسات منفردة أو جماعية يصحح الأخطاء أو يعطينا تعليمات لنظام العمل".

ياسر واصل "جميع التدريبات كانت تركز على العمل داخل منطقة الـ ١٨ والزيادة الهجومية في منطقة الخصم، وكنا نشاهد تحليل الأداء الهجومي لبعض فرق الدوري ويطالبنا بوجود كثافة عددية مثل هذه الفرق لأن النادي المصري ناد كبير ولا بد أن يكون أسلوبه هجومي ولا يصح أن يكون في هذا الموقف".

صاحب الـ28 عاما أتبع "علي ماهر دائما يصرخ فينا قائلا (هجووم هجووم)، هدكذا هو الأسلوب الذي سيجعلنا نتجاوز هذا الموقف".

وأتم "كل اللاعبين كانوا في قمة التركيز أمام بيراميدز، والروح عالية ونتمنى أن تكون هذه النتيجة بداية تصحيح المسار ومصالحة جماهيرنا".

فوز المصري على بيراميدز رفع رصيده للنقطة الـ25 في المركز الـ16 في ترتيب الدوري من 23 مباراة.

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ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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