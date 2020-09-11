ريكاردو: هدفي تحسين وضع الإسماعيلي الموسم الحالي وأثق في قدرات اللاعبين

عبر ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بالعودة للفريق، معبرا عن إحساسه بالانتماء لهذا الكيان دائما.

الإسماعيلي أعلن عودة ريكاردو لتدريب الفريق في ولاية ثالثة خلفا لديدييه جوميز المدير الفني الفرنسي السابق للفريق.

وقال ريكاردو في تصريحات لموقع الإسماعيلي الرسمي: "أشعر دائما أنني أنتمي لهذا المكان الذى أرتبط معه بذكريات رائعة وأتطلع لتكرارها".

وتابع "المفاوضات لم تستمر طويلا، حينما تحدث معي مسئولو النادي رحبت للغاية".

المدرب البرازيلي أكمل "إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة، تحدث معي ووعدنى بتقديم كافة أنواع الدعم من أجل تحقيق ما نتطلع إليه، وأرى أنه يتعامل باحترافية كبيرة في هذا الملف".

وأردف "الفريق تغيرـ وهذا شىء طبيعى ومتوقع، لكنني أثق في قدرات هؤلاء اللاعبين مع إعادة الثقة لديهم في تحسين النتائج وإعادة البسمة للجماهير من جديد".

واستمر "لدي هدف في الوقت الحالي هو تحسن النتائج واحتلال أفضل مركز ممكن بجدول مسابقة الدوري".

ريكاردو أضاف "على المدى البعيد، فأنا أسعى لإعادة الفريق منافسا وحاصدا للألقاب من جديد مثلما حدث في موسم 2008-2009 حينما كنا قاب قوسين أو أدنى من حصد لقب الدوري، لكن التوفيق وعوامل أخرى أبعدتنا عن التتويج بالبطولة".

وأتم "أتمنى من الجماهير الدعم والمساندة الدائمة للاعبين من أجل استعادة الفريق لمكانته المعروفة بالنسبة للجميع على الصعيد المحلي والقاري".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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