كشري يشرح لـ في الجول - كيف تحول أسوان من منافس على الهبوط لخصم لا يستهان به

كشف أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لأسوان كيف تحول أداء الفريق من منافس على الهبوط لخصم لا يستهان به أمام المنافسين.

يواصل أسوان الانتفاضة في جدول الترتيب تحت قيادة أحمد كشري الفنية إذ ارتقى الفريق للمركز الـ 12 في الدوري المصري.

كشري منذ توليه المسؤولية خلفا لمجدي عبد العاطي عقب استئناف النشاط قاد زهرة الجنوب لحصد 10 نقاط خلال 9 مباريات أبعدت الفريق قليلا عن صراع القاع.

وقال كشري لـ FIlGoal.com: "نسير بفضل الله بشكل جيد، فزنا على المقاولون العرب وتعادلنا مع نادي مصر وإنبي وطلائع الجيش وسموحة وفزنا على الإنتاج الحربي".

وتابع "أشكر الله وكذلك المدرب السابق (مجدي عبد العاطي)، عملنا بشكل مختلف، وأزالنا الصدى من على اللاعبين وأعدنا الروح والإصرار".

وأكمل "كانت لدينا مشاكل في الدفاع، خاصة أن الفريق الأضعف دفاعا، واستطعنا سد تلك الثغرات، وأعدنا ترتيب الدفاع والهجوم".

وأوضح "أعطينا الفرصة للعديد من اللاعبين التي لم تحصل على الفرصة، محمد المرسي من أحد أفضل لاعبي الدوري المصري لكنه لم يكن يشارك منذ سنة ونصف، والآن يصنع هدفا أو اثنين كل مباراة".

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وواصل "أعطينا محمد رزق الفرصة وعاد مرة أخرى بعد غياب، أعطينا الفرصة لعناصر جديدة مثل يوسف أسامه نبيه ومحمد عبد المجيد الذي سجل هاتريك أمام سموحة".

وأضاف "محمد إسماعيل صاحب هدفي الفوز على الإنتاج مميز جدا، هو في الأصل مدافع وغيرت مركزه للمشاركة في اللقاء كلاعب وسط مدافع وأعطيته تعليمات هجومية فسجل هدفين وأهدر الثالث برأسيه".

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وأتم عن موقف أسوان "الأمور صعبة ونسير مباراة تلو الآخري، لدينا مشاكل كثيرة بسبب الغيابات، خضنا مواجهة الإنتاج ولدينا 7 غيابات ما بين إصابات وإيقافات".

في آخر 5 مباريات لم يخسر أسوان سوى مباراة واحدة وتعادل في 3 وفاز في 1.

ويستعد الفريق لمواجهة طنطا –متذيل جدول الترتيب- في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.