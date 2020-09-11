قطع كامل في الرباط الصليبي لـ إسلام أبو سليمة

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها إسلام أبو سليمة مدافع النادي المصري، إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي.

ويدرس مجلس إدارة المصري كافة الخيارات التي من شأنها سرعة إجراء اللاعب للعملية الجراحية، وما يليها من خطوات، وأهمها البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.

إسلام أبو سليمة غادر مباراة المصري وبيراميدز اليوم الخميس مصابا في الدقيقة الـ37، وكان التشخيص المبدئي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صاحب الـ27 عاما سبق له أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال الدور الأول من الموسم قبل الماضي، ليغيب قرابة العام عن الفريق قبل العودة في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وشارك أبو سليمة هذا الموسم في 22 مباراة مع المصري بمختلف البطولات.

كان المصري قد فاز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء اليوم الخميس.

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ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.



















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