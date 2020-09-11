فرج عامر: الأخطاء الساذجة حرمتنا من الفوز أمام الزمالك.. ملتزم بعقوبة لجنة الانضباط رغم رفضي

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الأخطاء الساذجة حرمت فريقه من تحقيق الفوز على الزمالك.

وانتهى اللقاء بين سموحة والزمالك بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق وحول الفريق السكندري تأخره 3-1 لتعادل قاتل في الدقائق الأخيرة.

وقال فرج عامر عبر قناة النهار: "كنت متوقع أن نفوز على الزمالك، لكن للأسف قمنا ببعض الأخطاء الساذجة فتلقى سموحة 3 أهداف وحرمتنا من الفوز".

وأضاف "في النهاية تعادلنا أمام الزمالك الذي يضم عددا من اللاعبين المميزين".

وكشف عامر "لدينا العديد من الإصابات حوالي 6 أو 7 لاعبين بينهم صلاح محسن والثنائي الأجنبي في خط الوسط".

وتابع "تلقينا عروضا بالفعل لضم حسام حسن ولكن من خارج مصر ولم نحدد سعر اللاعب".

وعن مكافأة اللاعبين على التعادل أوضح "اللائحة تنص على مكافآت مقابل الفوز فقط، وفي الحقيقة كنت أنتظر الفوز أمام الزمالك لكن قدر الله وما شاء فعل".

وشدد "سيطرنا على المباراة في أخر 20 دقيقة سيطرة تامة، ولو استمر اللقاء دقيقتين لحققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "دفعت الغرامة المالية الموقعة من لجنة الانضباط من (جيبي) الخاص، يجب أن أكون ملتزما حتى رغم عدم موافقتي عليها".

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