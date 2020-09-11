بييلسا يحرج مترجمه على الهواء: أنا لم أقل ذلك

دقيقٌ للغاية في تعليماته للاعبيه خلال المباريات، ويحرص أيضًا على أن تخرج كلماته بنفس الدقة إلى الإعلام.

مارسيلو بييلسا المدير الفني المثير للجدل لـ ليدز يونايتد، دخل في نقاش مع مترجمه أمس الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول يوم السبت.

الأرجنتيني بييلسا الذي لا يجيد الإسبانية، صرّح بلغته الأم خلال المؤتمر: "إنها مباراة مميزة حقًا، مليئة بالفروق الضئيلة مما يجعلها مختلفة".

لتأتي ترجمة مترجمه إلى الإنجليزية كالآتي: "إنه سيناريو مختلف عن الموسم الماضي".

هنا صمت بييلسا بعض الشيء، بدأ في مراجعة معرفته الضئيلة باللغة الإنجليزية، ثم نظر إلى مترجمه وقال له: "هل قلت الموسم الماضي؟ أنا لم أقل شيئا عن الموسم الماضي، قلت فروقا ضئيلة وهذا يجعلها مختلفة".

No es la primera vez... Estas cosas te pueden pasar cuando eres el traductor de 'El Loco' Bielsa 😆 pic.twitter.com/YDlLtPt5a2 — MARCA (@marca) September 10, 2020

ولا يعد هذا الخلاف الأول بين بييلسا ومترجمه الحالي على الهواء، إذ اختلفا في يناير الماضي على ترجمة كلمة "مُرهق".

ويشتهر بييلسا طوال مسيرته في البلدان غير الناطقة بالإسبانية، بجداله الدائم مع مترجميه، وضع لم يكن قائما أثناء تولي سليم العمراني المهمة قبل أن يرحل قبل عام تقريبا.

العمراني صحفي فرنسي حاصل على دكتوراه من جامعة السوربون، ومتخصص في العلاقات الكوبية الأمريكية، لكنه وجد نفسه في المقعد المجاور لـ بييلسا أثناء عمل الأخير في الدوري الفرنسي.

بييلسا كان يثق للغاية في العمراني، واختاره ليكون مترجمه الشخصي في إنجلترا، إذ يتحدث العمراني الإنجليزية بطلاقة.

الآن دون العمراني، يبدو بييلسا موسوسا أكثر من أي وقت مضى، قبل بداية مغامرة ليدز بين الكبار.