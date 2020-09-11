بييلسا يحرج مترجمه على الهواء: أنا لم أقل ذلك

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز

دقيقٌ للغاية في تعليماته للاعبيه خلال المباريات، ويحرص أيضًا على أن تخرج كلماته بنفس الدقة إلى الإعلام.

مارسيلو بييلسا المدير الفني المثير للجدل لـ ليدز يونايتد، دخل في نقاش مع مترجمه أمس الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول يوم السبت.

الأرجنتيني بييلسا الذي لا يجيد الإسبانية، صرّح بلغته الأم خلال المؤتمر: "إنها مباراة مميزة حقًا، مليئة بالفروق الضئيلة مما يجعلها مختلفة".

أخبار متعلقة
لانس يستغل جائحة كورونا ويقهر بدلاء باريس سان جيرمان سكاي: اجتماع إيجابي بين فينالدوم وكلوب.. اللاعب يرغب في التجديد لـ ليفربول رسميا – فرانكفورت يضم أندري سيلفا من ميلان بشكل دائم درينكووتر: استخدمت ترجمة "جوجل" للاعتذار إلى زميلي بعد أن نطحته

لتأتي ترجمة مترجمه إلى الإنجليزية كالآتي: "إنه سيناريو مختلف عن الموسم الماضي".

هنا صمت بييلسا بعض الشيء، بدأ في مراجعة معرفته الضئيلة باللغة الإنجليزية، ثم نظر إلى مترجمه وقال له: "هل قلت الموسم الماضي؟ أنا لم أقل شيئا عن الموسم الماضي، قلت فروقا ضئيلة وهذا يجعلها مختلفة".

ولا يعد هذا الخلاف الأول بين بييلسا ومترجمه الحالي على الهواء، إذ اختلفا في يناير الماضي على ترجمة كلمة "مُرهق".

ويشتهر بييلسا طوال مسيرته في البلدان غير الناطقة بالإسبانية، بجداله الدائم مع مترجميه، وضع لم يكن قائما أثناء تولي سليم العمراني المهمة قبل أن يرحل قبل عام تقريبا.

العمراني صحفي فرنسي حاصل على دكتوراه من جامعة السوربون، ومتخصص في العلاقات الكوبية الأمريكية، لكنه وجد نفسه في المقعد المجاور لـ بييلسا أثناء عمل الأخير في الدوري الفرنسي.

بييلسا كان يثق للغاية في العمراني، واختاره ليكون مترجمه الشخصي في إنجلترا، إذ يتحدث العمراني الإنجليزية بطلاقة.

الآن دون العمراني، يبدو بييلسا موسوسا أكثر من أي وقت مضى، قبل بداية مغامرة ليدز بين الكبار.

بييلسا ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي – رسميا.. الوداد يعلن الانفصال عن جاريدو بالتراضي 59 دقيقة | إفريقيا
قطع كامل في الرباط الصليبي لـ إسلام أبو سليمة 2 ساعة | الدوري المصري
فرج عامر: الأخطاء الساذجة حرمتنا من الفوز أمام الزمالك.. ملتزم بعقوبة لجنة الانضباط رغم رفضي 2 ساعة | الدوري المصري
بييلسا يحرج مترجمه على الهواء: أنا لم أقل ذلك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل اللاعب: أندية مصر الثلاثة تفاوض بلايلي.. عرض الأهلي الأكثر جدية 2 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعيّن مدرب أحمال برازيلي في الطاقم الفني لـ ريكاردو 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – بانسيه يحل مشكلة سيمبوري مع المصري.. ومضاعفة مكافأة الفوز على بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: لم أكن راضيا عن الكثير من الأشياء أمام الزمالك.. وحسام حسن يستحق المنتخب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك