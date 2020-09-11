وكيل اللاعب: أندية مصر الثلاثة تفاوض بلايلي.. عرض الأهلي الأكثر جدية

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي - الجزائر - السنغال

اعترف حفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال اللاعب يوسف بلايلي بحدوث اتصالات مع أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات اللاعب.

يوسف البلايلي

النادي : الأهلي

وكشف وكيل اللاعب عن وجود مفاوضات أيضا من نادي الترجي التونسي لعودته مرة أخرى.

ويرتبط يوسف بلايلي بتعاقد مع أهلي جدة بعد أن انضم للفريق السعودي من الترجي.

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وقال وكيل اللاعب لقناة النهار: "يوسف مرتبط بتعاقد مع أهلي جدة وبالفعل هناك مفاوضات مع النادي الأهلي".

وتابع "الترجي أيضا يسعى للحصول على خدمات يوسف وعودته للفريق".

وأوضح حفيظ بلايلي "الأهلي المصري فريق كبير ولديه سجل رائع من البطولات لكن الأمر متوقف على الأمور المالية بينه وبين النادي السعودي".

وكشف "تواصل معنا أحد مسؤولي الزمالك لكن دون تطورات، وأيضا حدث اتصال من فريق بيراميدز لكن لا جديد في الأمر".

وشدد "لا نغلق الباب أمام أي فريق، الفرق المصرية الثلاثة من الفرق الكبرى ومن يقدم عرضا جيدا والاتفاق على كافة الشروط سيتم تحديد الوجهة القادمة".

وأتم تصريحاته "الأهلي المصري هو العرض الأكثر جدية ويوسف مرحب بذلك لكن لابد من الاتفاق مع أهلي جدة".

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في الدوري الأهلي الزمالك بيراميدز يوسف بلايلي أهلي جدة
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