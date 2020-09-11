خبر في الجول – بانسيه يحل مشكلة سيمبوري مع المصري.. ومضاعفة مكافأة الفوز على بيراميدز

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 - 00:03

كتب : أيمن عيد

أريستيد بانسيه مع المصري

تدخل أريستيد بانسيه المهاجم الإيفواري السابق للنادي المصري لحل مشكلة سعيدو سيمبوري لاعب الفريق الحالي مع النادي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن بانسيه كان وسيطا بين المصري وسيمبوري، وأقنع اللاعب بالعودة للنادي.

سيمبوري حاليا يتواجد فى بوركينا فاسو لإتمام إجراءات تجديد جواز سفره، وفور الانتهاء من تلك الإجراءات سيتحدد موعد لعودته للقاهرة والإنضمام للفريق بناء على المحادثات التى يجريها مسؤولو إدارة المصري مع اللاعب وبانسيه.

أخبار متعلقة
الفوز الأول منذ 214 يوما.. المصري يهزم بيراميدز بتصويبة واحدة على المرمى تأجيل إفريقيا - هشام حنفي: قرار في صالح الفرق المصرية.. كفتنا ستكون أرجح خبر في الجول - العشري وجهازه يدرسون شكوى إدارة المصري لاتحاد الكرة ووزير الرياضة التشكيل - أنتوي وفاروق يقودان بيراميدز وغياب السعيد.. ووادي يجاور ياسر في هجوم المصري

من ناحية أخرى، قرر مجلس المصري مضاعفة مكافأة الفوز على بيراميدز لـ ٣ أضعاف، وذلك تحفيزا للاعبين على الاستمرار على نفس المستوى وتحقيق الفوز على حرس الحدود.

كان المصري قد فاز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء اليوم الخميس.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملا

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

في الدوري المصري بيراميدز بانسيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
قطع كامل في الرباط الصليبي لـ إسلام أبو سليمة 25 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر: الأخطاء الساذجة حرمتنا من الفوز أمام الزمالك.. ملتزم بعقوبة لجنة الانضباط رغم رفضي 29 دقيقة | الدوري المصري
بييلسا يحرج مترجمه على الهواء: أنا لم أقل ذلك 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل اللاعب: أندية مصر الثلاثة تفاوض بلايلي.. عرض الأهلي الأكثر جدية 58 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعيّن مدرب أحمال برازيلي في الطاقم الفني لـ ريكاردو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – بانسيه يحل مشكلة سيمبوري مع المصري.. ومضاعفة مكافأة الفوز على بيراميدز ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: لم أكن راضيا عن الكثير من الأشياء أمام الزمالك.. وحسام حسن يستحق المنتخب ساعة | الدوري المصري
محمود عاشور حكما لمواجهة الأهلي والإسماعيلي.. الأحمر لا يخسر معه ونتائج متوازنة للدراويش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك