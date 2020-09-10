أحمد سامي: لم أكن راضيا عن الكثير من الأشياء أمام الزمالك.. وحسام حسن يستحق المنتخب

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

قال أحمد سامي المدير الفني لسموحة إن هناك الكثير من الأشياء التي لم يكن راضيا عنها في لقاء فريقه ضد الزمالك ولكنه أبدى سعادته بالتعادل.

واقتنص سموحة تعادلا مثيرا من الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهم في ملعب برج العرب اليوم الخميس في الجولة 26 من الدوري.

وقال أحمد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "في الشوط الأول كان هناك أخطاء كثيرة وتمريرات مقطوعة وقلة في الفرص".

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وأكمل "في الشوط الثاني لعبت بارتكاز وحيد في وسط الملعب وخاطرت ونجحنا في إدراك التعادل ونريد البناء للموسم المقبل والموسم الحالي أن ننهيه في أفضل مركز ممكن".

وبسؤاله عن حسام حسن الذي سجل هدفين لفريقه قال: "أعرفه جيدا منذ أن كان ناشئا في طلائع الجيش هو لاعب مميز ويستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وأتم "أنا سعيد بالتعادل مع الزمالك في النهاية وأشكر حمادة صدقي مدرب الفريق السابق على الجهد الذي بذله قبل رحيله".

وعبر قناة "النهار" تحدث أحمد سامي مجددا وقال: "أشكر فرج عامر على ثقته والدعم الكامل لي، متعاقد مع سموحة لمدة موسم ونصف الموسم".

وأكمل "متبقي 8 مباريات وأسعى لتحقيق مركز أفضل خلال الفترة المقبلة ونبني على ذلك للموسم المقبل".

وأضاف "أنا أحب الكرة الهجومية، طالبت اللاعبين بالتحرك خلف مدافعي الزمالك لأنني لاحظت مساحات كبيرة".

وأتم "غيرت من مركز ناصر ماهر وذلك كان مخاطرة خاصة أن سموحة كان متأخرا 3-1، حققنا ما أردنا في النهاية لست هنا في سموحة من أجل طريقة مقاولات أو تجارية، لدينا فكر وحاولنا تطبيقه".

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