محمود عاشور حكما لمواجهة الأهلي والإسماعيلي.. الأحمر لا يخسر معه ونتائج متوازنة للدراويش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الجمعة، ويدير محمود عاشور لقاء الأهلي أمام الإسماعيلي.

وتقام في الثالثة والنصف عصرا مباراة نادي مصر أمام الاتحاد ويقود اللقاء تحكيميا أحمد العدوي ويساعده كريم مهيا وخالد رمضان، وعلاء صبري حكم رابع.

كما تم اختيار عمرو الشناوي حكما للفيديو ويعاونه محمد التابعي لمواجهة نادي مصر ضد الاتحاد.

ويدير محمد الحنفي لقاء طلائع الجيش أمام الجونة في السادسة مساء ويعاونه سمير جمال وأحمد صلاح، وعمرو عبد العاطي حكما رابعا، أما محمد سلامة فتم اختياره حكما للفيديو ويعاونه إبراهيم محجوب.

وفي نفس التوقيت يلعب طنطا أمام مصر للمقاصة ويدير اللقاء أحمد حمدي ويعاونه أحمد الفأر وإكرامي سالم، ومحمد الجرايحي حكما رابعا، أما صبحي العمراوي تم اختياره حكما للفيديو ويعاونه مصطفى الشهدي.

وأخيرا يدير محمود عاشور لقاء الأهلي والإسماعيلي ويعاونه محمد محمود لطفي وعمر فتحي أما أحمد عبد الله حكما رابعا، ومحمود ناصف حكم الفيديو، ويعاونه محمود ناجي.

أدار عاشور 23 مباراة سابقة للأهلي ولم يعرف الأحمر طعم الخسارة، إذ فاز في 20 وتعادل 3 مرات.

أما مع الإسماعيلي فأدار 16 مباراة فاز الدراويش بخمس مباريات وتعادل 8 مرات وخسر في ثلاثة لقاءات.

وأدار عاشور هذا الموسم للأهلي مباراتين فاز في الأولى على طنطا بخمسة أهداف دون رد وتعادل بهدف لكل فريق مع الإنتاج الحربي.

وقاد مباراة واحدة للإسماعيلي تحكيميا هذا الموسم انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 في فبراير الماضي.

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