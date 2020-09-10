الهاني سليمان: كنت أتدرب أثناء إصابتي بكورونا لمساعدة سموحة

كشف الهاني سليمان حارس مرمى سموحة إنه كان حريصا على مواصلة التدرب منفردا رغم إصابته بفيروس كورونا كي يساعد فريقه حينما يتماثل للشفاء.

واقتنص سموحة تعادلا مثيرا من الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهم في ملعب برج العرب اليوم الخميس في الجولة 26 من الدوري.

وقال الهاني سليمان لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "لقد من الله علي بالشفاء من ذلك الفيروس، وأشكر مدرب الحراس أحمد ناجي على ثقته الكبيرة في".

وأكمل "ليس تقليلا من عمر صلاح لقد لعب جيدا في الفترة الأخيرة".

وواصل "أثناء إصابتي بالفيروس كنت أتدرب منفردا لأنني أعلم مدى ضغط المباريات لذا كنت أريد المساعدة فور تحول عينتي من إيجابية لسلبية".

ووصل رصيد سموحة بفضل التعادل لـ33 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

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