حسام حسن لـ في الجول: اقترحت فكرة صورة مؤمن زكريا على قمصان التسخين.. وأهديه كل أهدافي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 23:26

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن

كشف حسام حسن مهاجم نادي سموحة بأنه كان صاحب فكرة تسخين الفريق بقمصان عليها صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

سموحة تعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق اليوم الخميس في الجولة الـ26 من الدوري. مباراة سجل حسام حسن فيها هدفين، بجانب هدف في مرماه.

وقال حسام حسن لـFilGoal.com عقب اللقاء: "بصفتي قائد سموحة، تحدثت مع اللاعبين وكلنا أجمعنا على فكرة طبع صورة مؤمن زكريا على قميص التسخين قبل اللقاء".

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وأضاف "أهدي الهدفين لمؤمن زكريا. ودائما ما أحتفل بتلك الطريقة لأهديه أهدافي".

مهاجم سموحة أكمل "لم أتأثر نهائيا بعد الهدف الذي أحرزته بالخطأ في مرماي، ولم يتحدث معي أحد".

وأتم "استطعت العودة والتركيز مجددا، ولو أتيح لنا وقت أكثرفي المباراة لحققنا الفوز علي الزمالك".

التعادل رفع رصيد سموحة للنقطة الـ33 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ52 في المركز الثاني.

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