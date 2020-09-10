حسام حسن: كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك.. أي نقاط تجعلنا نرتقي في الترتيب

قال حسام حسن مهاجم سموحة إن فريقه كان يركز على تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك لأن أي عدد من النقاط يصنع فارقا كبيرا في جدول الترتيب.

واقتنص سموحة تعادلا مثيرا من الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهم في ملعب برج العرب اليوم الخميس في الجولة 26 من الدوري.

وتحدث حسام حسن لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "كنا نركز على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية لكن تلقينا هدفا ثم تعادلنا وأصبحت المباراة فيما بعد سجالا".

وأكمل "كان نيتنا تحقيق نتيجة إيجابية لأي أي نقاط تصنع الفارق لصالحنا وتجعلنا نرتقي ثلاثة أوأربعة مراكز في جدول الترتيب".

وعن مدربه الجديد أحمد سامي قال: "يعرفني منذ أن كان في الجهاز الفني لفاروق جعفر في طلائع الجيش وبث الثقة في نفسي".

ووصل رصيد سموحة بفضل التعادل لـ33 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

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