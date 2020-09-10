6 أرقام تحققت من تعادل الزمالك مع سموحة

مباراة رائعة شهدت العديد من الأهداف، وكانت النتيجة النهائية هي التعادل بين الزمالك وسموحة.

الزمالك تعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويٌقدم لكم FilGoal.com ستة أرقام تحققت من تعادل الزمالك مع سموحة اليوم الخميس.

مصطفى فتحي

بدأ مصطفى فتحي كأساسي لأول مرة في الدوري هذا الموسم، ولأول مرة منذ مباراة بريميرو دي أوجوستو في دوري أبطال إفريقيا يوم 1 فبراير الماضي.

صاحب الـ26 عاما كان قائد الزمالك في مباراة اليوم لأول مرة في مسيرته أيضا.

إمام عاشور

بعد انتهاء فترة إيقاف إمام عاشور، عاد صاحب الـ22 عاما للمشاركة مع الزمالك لأول مرة كأساسي منذ الجولة الأولى في الدوري أمام الاتحاد السكندري، ولأول مرة كظهير أيمن، ولأول مرة في قائمة الفريق بعد انتهاء فترة إيقافه لـ 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد بديلا وسجل الهدف الثالث في مرمى سموحة. الهدف هو الثامن له مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، كثاني أفضل عدد من الأهداف له في الدوري بموسم واحد منذ بداية مسيرته بعد تسجيله 12 هدفا مع طلائع الجيش بالموسم الماضي.

الهدف هو الـ29 لصاحب الـ22 عاما في بطولة الدوري حتى الآن.

الهاني سليمان

الهاني سليمان عاد لتشكيل سموحة لأول مرة منذ 11 مارس الماضي وقت التعادل مع الأهلي.

حارس سموحة غاب عن ثلاث مباريات للإيقاف مع بداية عودة النشاط، ثم غاب مجددا بسبب إصابته بفيروس كورونا، قبل العودة اليوم الخميس أمام الزمالك.

محمد أبو جبل

تلقى محمد أبو جبل ثلاثة أهداف اليوم أمام سموحة لأول مرة بقميص الزمالك في مباراة واحدة منذ انضمامه عام 2013 وفي الولايتين.

شباك الزمالك تلقت ثلاثة أهداف لأول مرة أيضا رٌفقة باتريس كارتيرون منذ توليه مهمة تدريب الفريق.

النتيجة الأكبر بين الفريقين

وأخيرا، تعد النتيجة هي الأكبر بين الفريقين منذ صعود سموحة لأول مرة عام 2010. ويعد التعادل هو الثامن تاريخيا بين الفريقين.







































































































































































































































اقرأ أيضا:

سموحة يصعق الزمالك في الـ+90