+90.. سموحة يقتنص نقطة ثمينة بتعادل مثير أمام الزمالك

نجح سموحة في اقتناص نقطة ثمينة من أنياب الزمالك بعدما استطاع تعويض تأخره بثلاثة أهداف لهدفين إلى تعادل.

وتعادل الزمالك مع مضيفه سموحة في ملعب برج العرب اليوم الخميس إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة 26 من الدوري.

وأصبحت تلك المباراة هي الأولى التي يفقد فيها الزمالك نقاطا منذ هزيمته من المقاولون إذ أنه انتصر على إنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

ومنذ استئناف الدوري فاز سموحة مرة وخسر مرتين وتعادل خمس مرات.

وشهدت هذه المباراة الظهور الأول لمدرب سموحة الجديد أحمد سامي.

افتتح كابونجو كاسونجو أهداف اللقاء في الدقيقة 18.

وأدرك حسام حسن التعادل لسموحة في الدقيقة 36.

ذلك قبل أن يسجل حسام حسن هدفا لكن بالخطأ في مرماه لصالح الزمالك في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 66 سجل مصطفى محمد الهدف الثالث للزمالك بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص أحمد حسن مكي النتيجة بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 88 برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل حسام حسن هدف التعادل برأسية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن ملاحقه المقاولون العرب.

علما بأن الزمالك سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد قرار لجنة الانضباط إثر انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

فيما وصل رصيد سموحة لـ33 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

أهداف غزيرة

بدأت المباراة بضغط من الزمالك الذي حصل على ركلة حرة في منتصف ملعب سموحة لكن رأسية أسامة فيصل من التمريرة الطولية ذهبت سهلة في يد الحارس الهاني سليمان.

ورد سموحة بهجمة سريعة عن طريق عرضية من الناحية اليسرى من محمد الترهوني ولكن محمد أبو جبل حارس الزمالك شتت الكرة سريعا.

وتلاها تسديدة قوية من حسام حسن تصدى لها أبو جبل بثبات.

وفي الدقيقة 18 انطلق عبد الله جمعة من الناحية اليسرى وأرسل عرضية زاحفة سددها كابونجو كاسونجو في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك.

سيطر الزمالك أكثر على اللقاء بعد الهدف الأول لكن دون خطورة حقيقية على مرمى سموحة.

وفي الدقيقة 36 وإثر خلو مساحة في دفاع الزمالك اخترقها حسام حسن وسدد الكرة تصدى لها الدفاع وارتدت له تصدى له أبو جبل وارتدت له الكرة مجددا وسددها تلك المرة في الشباك ليعلن عن التعادل.

لكن ما هي إلا سبع دقائق فقط إلا وسجل حسام حسن هدفا بالخطأ في مرماه بعد فشله في تشتيت عرضية مصطفى فتحي من ركلة حرة.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول حصل سموحة على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الزمالك لكن تسديدة محمود عبد الحليم ذهبت لخارج الملعب.

إثارة متأخرة

مع بداية الشوط الثاني أجرى سموحة تبديلا بمشاركة كريم يحيى بدلا من محمد طلعت.

وفي الدقيقة 52 كاد سموحة يدرك التعادل لكن تسديدة ديريك نيسيبامبي أبعدها دفاع الزمالك.

وأجرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك تبديلين بإشراك محمد أوناجم ومصطفى محمد بدلا من مصطفى فتحي وأسامة فيصل.

وفي الدقيقة 62 أجرى سموحة تبديلين بمشاركة أحمد حمص ومحمد كوفي بدلا من محمد نادي وشريف رضا.

وعقب أربع دقائق فقط أرسل كاسونجو تمريرة بينية سريعة في الناحية اليمنى لأوناجم الذي أرسلها بدوره تمريرة زاحفة لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء.

وما كان من مهاجم الزمالك إلا وأطلق تسديدة قوية بيناه ليعلن عن الهدف الثالث للفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 72 أجرى الزمالك تبديلا ثالثا بمشاركة حسام عبد المجيد بدلا من إمام عاشور.

وأجرى سموحة تبديلا رابعا بخروج محمود عبد الحليم حليم ومشاركة أحمد حسن مكي.

ذلك قبل أن يجري الزمالك تبديلين جديدين في الدقيقة 80 بإشراك ياسين مرعي ومحمد عنتر بدلا من كاسونجو وإسلام جابر.

وفي الدقيقة 88 نجح أحمد حسن مكي في تقليص النتيجة بهدف ثان لسموحة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع استغل حسام حسن خروج أبو جبل من مرماه وحول تمريرة ناصر ماهر الطولية برأسية ساقطة في الشباك ليدرك التعادل لسموحة.

ولم تفلح محاولات الزمالك الهجومية المتأخرة في اقتناص الفوز لينجح سموحة في خطف نقطة ثمينة من منافسه.