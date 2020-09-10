لانس يستغل جائحة كورونا ويقهر بدلاء باريس سان جيرمان

حقق لانس فوزا مفاجئا على ضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب ووصيف بطل أوروبا، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وسجّل الكاميروني إجناتيوس جاناجو هدف لانس الوحيد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

ليحصد لانس أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الفرنسي، فيما ظل رصيد باريس سان جيرمان خاليا مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده.

الفوز هو الأول لـ لانس بعد غياب 5 مواسم عن الدوري الفرنسي، إذ عاد مجددا للدرجة الممتازة في الموسم الحالي.

فيما كان الظهور هو الأول لـ باريس سان جيرمان منذ خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ وهزيمته بهدفٍ دون رد.

وشهدت المباراة تشكيلا اضطراريًا من توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، الذي افتقد لخدمات: نيمار، كيليان مبابي، كيلور نافاس، آنخل دي ماريا، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، بسبب إصابتهم جميعا بفيروس كورونا.

ليدفع توخيل بعدة وجوه شابة، مثل المغربي قيس رويز (18 عاما)، والحارس البولندي مارسين بولكا (20 عاما)، والمهاجم أرناو كاليمويندو موينجا (18 عاما).

كما شارك الإسباني خيسي رودريجيز كبديل في الشوط الثاني بعد غياب طويل وسلسلة من الإعارات.

الفوز هو الأول لـ لانس على باريس سان جيرمان منذ انتصاره 3-1 في موسم 2006\2007.

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