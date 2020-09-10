سلة - بعد غياب 10 سنوات.. الاتحاد يحصد لقب الدوري بالفوز على الأهلي ويحقق الرباعية

عاد رجال سلة الاتحاد إلى منصات التتويج من جديد وحقق الفريق السكندري لقب الدوري في ختام موسم 2019 -2020 بعد غياب 10 سنوات.

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات ليحصد الأخضر اللقب بعد الفوز في المباراة الرابعة 81-72.

وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى 101-94 قبل أن يحسم الأهلي المباراة الثانية بنتيجة 76-65، قبل أن يحسم الاتحاد المباراة الثالثة بنتيجة 71-68.

وبذلك تأهل الأخضر إلى منافسات بطولة إفريقيا للأندية لموسم 2020- 2021.

ونجح الاتحاد في تحقيق لقب الدوري للمرة 15 في تاريخه ليوسع الفارق مع الزمالك صاحب الـ 13 بطولة.

ولقب دوري السوبر هو اللقب الرابع للاتحاد هذا الموسم بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط وكأس مصر.

أما الأهلي فحصد وصافة كأس مصر ودوري السوبر بعد الخسارة أمام الاتحاد.

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