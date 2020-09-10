مصدر من الأهلي يعدد لـ في الجول مزايا طاهر محمد في رأي فايلر

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 21:41

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - لاعب الأهلي

كان طاهر محمد طاهر بمثابة حلا مٌنتظرا بالنسبة لريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي.

المدرب السويسري طلب التعاقد مع طاهر محمد وكان سعيدا بإتمام الصفقة بعد ذلك، وهو الآن أكثر سعادة بتسجيل اللاعب لهدفين في مباراتين متتاليين منذ عودته من الإصابة.

مصدر من الأهلي قال لـFilGoal.com: "فايلر يرى ميزة طاهر محمد طاهر الحقيقية في كونه يجيد اللعب في كافة المراكز وليس مجرد جناح جيد".

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وأوضح "طاهر يجيد اللعب كنجناح أيمن وأيسر، بجانب إجادته لمركز المهاجم وصناعة اللعب. بالتالي فهو حل جيد لكافة المراكز الهجومية".

المصدر أكمل "فايلر مٌعجب أيضا بشخصية طاهر القوية، والتي اكتسبها بسبب احترافه السابق في الدوري الفرنسي".

طاهر محمد طاهر انضم للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي، فيما يكمل الموسم الحالي مع المقاولون العرب.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 8 مباريات. سجل فيهم ثلاثة أهداف، منهم هدفين في آخر مباراتين بعد العودة من الإصابة.

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