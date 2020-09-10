رسميا – فرانكفورت يضم أندري سيلفا من ميلان بشكل دائم

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

أندري سيلفا - أينتراخت فرانكفورت

انتقل أندري سيلفا من ميلان إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني بشكل نهائي.

أندري سيلفا

النادي : إينتراخت فرانكفورت

إينتراخت فرانكفورت
ميلان

وأعلن فرانكفورت عن التعاقد مع سيلفا بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وانتقل سيلفا إلى فرانكفورت قادما من ميلان في صيف 2019 على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري النادي الألماني عقد المهاجم البرتغالي بشكلٍ دائم.

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سيلفا (24 عاما) انتقل إلى ميلان عام 2017 قادما من بورتو البرتغالي مقابل 38 مليون يورو.

لكنه لم ينجح سوى في تسجيل 10 أهداف خلال 41 مباراة مع الروسونيري، ليخرج معارا إلى إشبيلية ثم فرانكفورت.

الصفقة هي الثالثة لـ فرانكفورت هذا الصيف، بعد استقدام ستيفن زوبير من هوفنهايم، وراجنر أتشي من سبارتا روتردام.

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