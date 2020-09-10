درينكووتر: استخدمت ترجمة "جوجل" للاعتذار إلى زميلي بعد أن نطحته

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

داني درينكووتر

كشف داني درينكووتر لاعب تشيلسي عن تجربته الصعبة في عالم كرة القدم بالسنوات الأخيرة.

داني درينكووتر

النادي : تشيلسي

درينكووتر حقق إنجازا خارقا مع ليستر سيتي عام 2016 بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي، لكن مسيرته انهارت بعد انتقاله إلى تشيلسي عام 2017.

في المواسم الثلاثة الأخيرة، لم يشارك درينكووتر سوى في 28 مباراة فقط.

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لاعب الوسط صاحب الـ3 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا اعترف: "أدرك أن انتقالي إلى تشيلسي لم ينجح، وأعرف أنني ارتكبت أخطاء، ولكن الأمر ليس بسيطا لدرجة تقاضي راتب فقط وعدم المشاركة".

وأضاف عبر صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "النقود لا تحل أي شيء، شيك الأموال لا يساعدك في أي شيء، لا تفكر حتى في شأن الأموال".

وواصل: "هناك أمور أهم من كرة القدم لم تكن بسيطة كما وددت، لا أبحث الآن عن التعاطف، تبًا لي، لا أريد ذلك".

وتابع: "لكني أود من الناس أن يفهموا فقط أن الأمر ليس ورديًا بالكامل عندما تجني الكثير من الأموال".

درينكووتر انخرط في أزمات خارج الملعب، أبرزها توقيفه بسبب قيادة سيارته تحت تأثير الكحوليات خلال تواجده في تشيلسي.

وعن ذلك قال درينكووتر: "لن أستعمل تشيلسي كعذر لقيادتي تحت تأثير الكحول. من الجلي أن حالتي النفسي لم تكن في أفضل حالاتها، لكن الأمر كان سخيفا وما كان يجب أن يحدث أبدا".

أزمة أخرى عاشها درينكووتر في سبتمبر الماضي عندما تعرض للضرب خارج ملهى ليلي، وفي هذا الشأن ذكرت التقارير أن السبب محاولته مغازلة صديقة رجل آخر.

وقال درينكووتر: "قيل إنني حاولت التقرب من صديقة أحدهم، لكن هذا لم يحدث. لقد تم التعدي عليّ. كانت فترة توقف دولي ولم أخالف القواعد بالخروج لاحتساء شراب، لكن التوقيت كان سيئا وقد تضرر كاحلي وقتها، هذا كان أسوأ شيء".

وخلال تواجده في أستون فيلا معارًا من تشيلسي، تعدّى درينكووتر على زميله الإسباني خوتا.

يسترجع درينكووتر ما حدث: "كنت مستشيط غضبا بسبب الجماهير، ونطحت خوتا، كنا في نفس الفريق، التصرف كان غبيا لتلك الدرجة، لم أفعل ذلك أبدا من قبل، كان تصرفا سخيفا واعتذرت بعده مباشرةً وذهبت إلى المنزل".

وأتم: "هاتفته واعتذرت وتحمّلت المسؤولية كاملة، حتى أنني استخدمت جوجل لترجمة الاعتذار إلى الإسبانية حتى أتأكد من أنه سيفهمني بالكامل".

درينكووتر (30 عاما) لعب معارا لـ بيرنلي وأستون فيلا في الموسم الماضي، لكنه لم يشارك إجمالا سوى في 5 مباريات.

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