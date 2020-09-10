إلى المركز الثالث.. صاروخية طاهر تحسم الفوز للمقاولون على الحدود في لقاء مثير

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 20:05

كتب : محمد سمير

طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب

حسم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون الفوز لفريق أمام حرس الحدود بلقاء مثير ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بفوز المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليستغل خسارة بيراميدز ويصعد إلى المركز الثالث.

وافتتح سيف الدين الجزيري التسجيل للمقاولون في الدقيقة 3 قبل أن يعادل حسن مجدي النتيجة في الدقيقة 21، وخطف محمد عصام التقدم للمقاولون قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47.

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وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني في مباراة هجومية من الفريقين عن نقاط المباراة.

وفي الدقيقة 60 استغل حرس الحدود هجمة مرتدة انفرد بها جريندو وسدد لكن تصدى محمد أبو السعود ببراعة ليمررها جريندو إلى أحمد شرويدة الذي أهدر فرصة التعادل بغرابة شديدة.

وحاول المقاولون في تعزيز الفوز بتسديدة صاروخية من محمد سالم في الدقيقة 68 لكن العارضة أنقذت الحدود من الهدف الثالث.

وبعد أقل من دقيقتين نجح الحدود في إدراك التعادل عن طريق البديل توني جوميز.

وحسم طاهر محمد طاهر الفوز للمقاولون في الدقيقة 94 بتسديدة صاروخية على يسار أحمد السعدني حارس مرمى الحدود.

وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 47 نقطة في المركز الثالث متفوقا على بيراميدز بنقطتين.

أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 26 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع عشر..

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 27.

أما حرس الحدود فيلعب مباراته المؤجلة أمام المصري من الجولة 18 يوم الإثنين.

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